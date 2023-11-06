مصدر بالتموين: مخزون القمح يكفى 5.5 شهر والسكر 7 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ((البورصة)) إن مخزون السكر يكفى 7 أشهر بجانب بدء إنتاج الموسم المحلى من القصب فى شهر يناير المقبل والبنجر فى شهر فبراير.

أضاف لـ”البورصة” أن مخزون القمح يكفى مدة 5.5 شهر وسيبدأ موسم التوريد المحلى فى شهر أبريل المقبل، بينما يكفى مخزون الزيت لمدة 6 أشهر.

أضاف المصدر أن الوزارة تراقب المخزون باستمرار ويتم عمل استعاضات بصفة مستمرة للسلع التى يتم استهلاكها من خلال التعاقد على كميات جديدة، لافتا إلى أنه على الرغم من بعض الأحداث السياسية والحروب الخارجية إلا أن مصر لم تتأثر بذلك بفضل العمل على تعزيز المخزون بصفة مستمرة.

أوضح أنه على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية لم تأثر على واردات مصر من القمح بفضل استمرار التعاقدات من 16 منشأ مختلفا ويتم عقد ممارسات من الهيئة أو يتم التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات الموردة.

تابع أن التوسع فى إنشاء الصوامع ساهم أيضا فى تقليل الفاقد من القمح بنسب تتراوح بين 10 و15% بما يدعم من تقليص الواردات .

أشار إلى أنه على الرغم من الموجات التضخمية التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى إلا أن الخطة التى وضعتها الحكومة لتعزيز أرصدة البلاد من السلع الأساسية بجانب المبادرات المستمرة لخفض الأسعار ساهما فى استقرار السوق ووفرة السلع.

وكان مجلس الوزراء قد نفى على صفحته الرسمية على فيس بوك منشور تم تداوله منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجى للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التى تشهدها المنطقة ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تداولت المنشور الذى يحذر من عجز المخزون الاستراتيجى للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التى تشهدها المنطقة ويطالب بتخزين السلع تحسباً لتفاقم الظروف القائم.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجى للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التى تشهدها المنطقة أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء، مشدداً على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.

أضاف منشور مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية آمن ويكفى الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، مشدداً على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أى سلعة من الأسواق.