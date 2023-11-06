التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر أبيض

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء ‏‏100 ألف طن سكر ابيض الوصول في النصف الثاني من الشهر الجاري .

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً بأن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

من جانبه ، أوضح احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميا لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر ،وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.





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