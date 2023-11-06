التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر أبيض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 100 ألف طن سكر ابيض الوصول في النصف الثاني من الشهر الجاري .
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً بأن شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.
من جانبه ، أوضح احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 إلى 3000 طن سكر يوميا لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر ،وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
أ ش أ
MENAFN06112023000202011048ID1107380829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.