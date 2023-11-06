12 مليار جنيه حجم التداولات في البورصة المصرية للسلع بعامها الأول

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم التداول السلعي عبر البورصة المصرية للسلع، في عامها الأول، نحو 12 مليار جنيه، من خلال طرح نحو 1.3 مليون طن من السلع المتنوعة.

وقال رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي في تصريحات خاصة مع“العربية Business”، إن البورصة المصرية للسلع بدأت أعمالها بشكل رسمي نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، وأول السلع المتداولة كانت القمح بنحو 12 ألف طن طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف:“منذ ذلك الحين، استقبلت عدداً كبيراً من السلع الأخرى بغرض التداول، ومنها“السكر، والنخالة، والذرة، وفول الصويا”، بالإضافة إلى مُشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مثل الفول، والعدس، والمنظفات، وغيرها”.

وتستهدف وزارة التموين، أن تصبح بورصة السلع المصرية أحد أكبر البورصات السلعية من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع مثل“الدواجن، وبيض المائدة، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات”.

وكشف عشماوي لـ“العربية Business”، أن البورصة المصرية للسلع، تجهز لطرح مجموعة من السلع غير الغذائية خلال الفترة المقبلة، ومنها الذهب الذي تستعد لطرحه على منصتها للتداول قبل نهاية العام الجاري، والذي سيكون خطوة نحو تحقيق هدف تنويع المنتجات بشكل عام.

ويوجد عدد من بورصات السلع في المنطقة تعمل بشكل قوي، ومنها بورصة الذهب والسلع الإماراتية في“دبي”، والتي بدأت أولى تداولاتها في شهر نوفمبر من عام 2005، كأول بورصة لتداول المشتقات السلعية في المنطقة، وذلك وفق موقعها الرسمي. وتتداول البورصة السلعية المصرية فقط في السلع الحاضرة.

وقال عشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، اشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف.

وأشار إلى أن كميات السكر المطروحة عبر بورصة السلع جاءت عبر 10 جلسات، بواقع جلسة كل أسبوع، منذ الإعلان عن الجلسة الأولى نهاية أغسطس الماضي، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية.

وأكد رئيس بورصة السلع، أن تحديد الكميات والأسعار التي تشهدها كل جلسة يتم من خلال الشركات التي تطرح منتجاتها وليس البورصة نفسها، وذلك بحسب احتياطي الإنتاج لديها.

وفي الجلسات الأخيرة، خفضت شركات السكر أسعار البيع بواقع 300 جنيه في الطن ليهبط السعر إلى 24 ألف جنيه للطن، مع زيادة في الكميات بشكل تدريجي لعرض كميات أكبر أمام المستهلكين.

وكانت البورصة المصرية للسلع قد بدأت تداول السكر يوم 17 أغسطس الماضي ، وتم تداول 5 آلاف طن بسعر24.3 ألف جنيه

أوضح عشماوي، أن بورصة السلع ضاعفت أعداد الشركات التي استهدفت جذبها لتكويد بيانتها في العام الأول بعد أن تم تسجيل نحو 1000 شركة بالفعل، في حين كانت تستهدف 500 شركة فقط.

وحالياً، تشهد قائمة التداول حضور مجموعة واسعة من الشركات، وعلى رأسها مطاحن القمح، بواقع 130 شركة سجلت بياناتها بالفعل لشراء كميات القمح التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويرى عشماوي، أن البورصة المصرية للسلع تمثل أداة اقتصادية لضبط الأسواق من خلال الشفافية والإفصاح في حجم المعاملات التجارية، وتخلق علاقة مباشرة بين البائعين والمشترين على مجموعة من السلع الأساسية، كما أنها منصة إلكترونية حاضرة لتداول مجموعة من السلع بين التاجر أو المنتج كطرف أول، ومجموعة من المشترين كطرف ثان، وأن أي عملية تجارية، قابلة للتنفيذ عبر المنصة، شريطة أن تكون البورصة لديها الأدوات والآليات والتسويات المالية اللازمة للتنفيذ بين البائع والمشتري.