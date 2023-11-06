روسيا تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN/قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا
تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الإثنين، "على خلفية التصعيد غير المسبوق، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي. تؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط. وكما يثبت التاريخ، فإن محاولات احتكار مهمة الوساطة لم تؤد إلى حل النزاعات، بل إلى تفاقمها، وهو ما نشهده في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أن "المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين".
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