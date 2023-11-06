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روسيا تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

11/6/2023 2:16:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN/قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا
تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الإثنين، "على خلفية التصعيد غير المسبوق، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي. تؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط. وكما يثبت التاريخ، فإن محاولات احتكار مهمة الوساطة لم تؤد إلى حل النزاعات، بل إلى تفاقمها، وهو ما نشهده في الوقت الراهن".

وأشارت إلى أن "المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين".



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