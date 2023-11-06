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مستعمرون يغلقون مفترق عين الحلوة بالأغوار الشمالية

11/6/2023 2:16:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/أغلق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، مفترق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن حوالي عشرين مستعمرا أغلقوا المفترق، واعتدوا على مركبات المواطنين.

ويعتبر المفترق نقطة لاعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين، وهو يؤدي إلى عدة تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية.


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