مستعمرون يغلقون مفترق عين الحلوة بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/أغلق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، مفترق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن حوالي عشرين مستعمرا أغلقوا المفترق، واعتدوا على مركبات المواطنين.
ويعتبر المفترق نقطة لاعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين، وهو يؤدي إلى عدة تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية.
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