نادي الأسير: الاحتلال صعّد من اعتقال النساء واحتجازهنّ كرهائن

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتقال النساء واحتجازهن كرهائن، بعد السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر المنصرم، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الإثنين، أن عدد حالات اعتقال النساء التي وثقت وصل إلى أكثر من 60، غالبيتهنّ جرى الإفراج عنهن لاحقًا، بعد اعتقالهنّ كرهائن، أو الإفراج عنهنّ بشروط كما جرى تحديدا في القدس، وداخل أراضي عام 1948، فيما يواصل اعتقال أخريات على تهم تتعلق بالتحريض، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إداريّ.

وتابع أن قوات الاحتلال استخدمت جملة من الجرائم والسّياسات التّنكيلية بحقّ النّساء، من خلال اقتحام منازلهنّ بطريقة وحشية مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الكلاب البوليسية، إلى جانب تهديدهنّ بقتل أبنائهنّ، واستخدام ألفاظ نابية بحقّهنّ؛ وتنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازلهنّ، وكان مِن بين مَن تم اعتقالهنّ أسيرات سابقات، وأمهات لأسرى، وطالبات جامعيات، ونساء مسنّات، وطفلات.

وأضاف نادي الأسير أنّ إحدى أبرز السّياسات التي استخدمت بحقّ المعتقلات، جريمة اعتقالهنّ كرهائن، وذلك للضغط على أزواجهنّ أو أبنائهنّ المستهدفين من قبل الاحتلال، لتسليم أنفسهم، كما وثقت المؤسسات المختصة العديد من هذه الحالات في عدة مناطق في الضّفة، حيث تركزت هذه السياسة في محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال.



