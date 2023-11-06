الاحتلال يغتال أربعة شبان في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان وأصابت طفلا، مساء اليوم الإثنين، في مدينة طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم بمركبة خاصة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اعترضت المركبة التي يستقلها الشبان الأربعة عند دوار المسلخ في الحي الشرقي للمدينة، وأطلقت صوبهم الأعيرة النارية بكثافة ومن مسافة صفر، ما أدى لاستشهادهم، وإصابة طفل (14 عاما) كان يعبر المكان لحظة إطلاق النار، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

والشهداء هم: جهاد مهراج ابراهيم شحادة (22 عاما)، وعز الدين رائد حسين عواد (25 عاما)، وقاسم محمد رجب (20 عاما)، ومؤمن سائد محمود بلعاوي (20 عاما).

ووصفت وزارة الصحة حالة الطفل المصاب بالمستقرة.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، الشهداء الأربعة، وأعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.

وبارتقاء الشبان الأربعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى ستة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 159 شهيدا.

كما أن حصيلة شهداء طولكرم ترتفع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 29.



