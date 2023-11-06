الاحتلال يغتال أربعة شبان في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان وأصابت طفلا، مساء اليوم الإثنين، في مدينة طولكرم.
وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم بمركبة خاصة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اعترضت المركبة التي يستقلها الشبان الأربعة عند دوار المسلخ في الحي الشرقي للمدينة، وأطلقت صوبهم الأعيرة النارية بكثافة ومن مسافة صفر، ما أدى لاستشهادهم، وإصابة طفل (14 عاما) كان يعبر المكان لحظة إطلاق النار، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
والشهداء هم: جهاد مهراج ابراهيم شحادة (22 عاما)، وعز الدين رائد حسين عواد (25 عاما)، وقاسم محمد رجب (20 عاما)، ومؤمن سائد محمود بلعاوي (20 عاما).
ووصفت وزارة الصحة حالة الطفل المصاب بالمستقرة.
ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، الشهداء الأربعة، وأعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.
وبارتقاء الشبان الأربعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى ستة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 159 شهيدا.
كما أن حصيلة شهداء طولكرم ترتفع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 29.
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