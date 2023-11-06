غنيم:استمرار استهداف الاحتلال لمنشآت الصرف الصحي يؤدي الى كارثة صحية بيئية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ حذر م. مازن غنيم من العواقب الوخيمة جراء استمرار استهداف الاحتلال لمنظومة الصرف الصحي لم ستسببه من كوارث صحية وبيئية بسبب تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الشوارع وبين المساكن وتلويث الحوض الجوفي و البحروالتي قد تحتاج الى سنوات طويلة لاعادتها الى مسارها الطبيعي.

جاء هذا التحذير عقب

استمرار الاحتلال بالاستهداف المباشر سواء لمنشأت الصرف الصحي والخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو الاستهداف غير المباشر من خلال منعه لادخال الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ و محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي.



علما أن ما تتعرض له محافظة غزة و شمال غزة من عمليات قصف مكثف تسبب باضرار كبيرة في البنية التحتية بشكل عام و المياه و الصرف الصحي بشكل خاص حيث تم تدمير العديد من شبكات الصرف الصحي اخرها ما حصل في حي الزيتون من استهداف للخط

الناقل للمياه العادمة من مناطق شمال شرق مدينة غزة.

يشار الى ان هذا

الاستهداف

ليس الاول من نوعه بل سبقه استهداف خطوط اخرى في باقي مناطق قطاع غزة وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الانساني و حياة المواطنين ستبدأ بالظهور خلال الفترة القادمة ما لم يتم التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير ما يلزم لاعادة تشغيل أنظمة المياه و الصرف الصحي فورا.