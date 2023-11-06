عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء تواصل الغارات التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة تواصل الغارات والقصف المدفعي على حيي الزيتون والشجاعية وتل الهوا.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو نحل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأضافت أن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي جراء استهداف عدة منازل في تل الزعتر بجباليا وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



