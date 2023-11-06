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استشهاد الفتى يوسف جلال طقاطقة خلال مواجهات في بيت فجار

11/6/2023 2:16:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - استشهد الفتى يوسف جلال طقاطقة "15 عام"، مساء أمس، في بلدة بيت فجار، الى الجنوب من بيت لحم، فيما أصيب فتيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، إصابة احداهما خطيرة، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والعشرات من شبان البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى استشهاد الفتى طقاطقة، واصابة اخرين بجراح.

وقالت ذات المصادر، ان قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى الى مستشفيات بيت لحم، وقامت بتفتيش المركبات عند مداخل البلدة.

ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الى الشعب الفلسطيني الشهيد يوسف جلال طقاطقة، الذي استشهد على ارض بيت فجار، وتقدمت من عائلة طقاطقة باحر التعازي والمواساة. وأعلنت لجنة التنسيق الاضراب العام في بلدة بيت فجار، باستثناء المراكز الطبية والصيدليات والافران ومحطات الوقود.

وقال محمد الجعفري منسق القوى الوطنية في المحافظة، ان تشييع جثمان الشهيد سينطلق غدا صباحا من امام مستشف بيت جالا، الى بلدته بيت فجار، حيث سيوارى الثرى.

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