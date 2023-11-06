استشهاد الفتى يوسف جلال طقاطقة خلال مواجهات في بيت فجار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - استشهد الفتى يوسف جلال طقاطقة "15 عام"، مساء أمس، في بلدة بيت فجار، الى الجنوب من بيت لحم، فيما أصيب فتيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، إصابة احداهما خطيرة، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والعشرات من شبان البلدة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى استشهاد الفتى طقاطقة، واصابة اخرين بجراح.
وقالت ذات المصادر، ان قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى الى مستشفيات بيت لحم، وقامت بتفتيش المركبات عند مداخل البلدة.
ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الى الشعب الفلسطيني الشهيد يوسف جلال طقاطقة، الذي استشهد على ارض بيت فجار، وتقدمت من عائلة طقاطقة باحر التعازي والمواساة. وأعلنت لجنة التنسيق الاضراب العام في بلدة بيت فجار، باستثناء المراكز الطبية والصيدليات والافران ومحطات الوقود.
وقال محمد الجعفري منسق القوى الوطنية في المحافظة، ان تشييع جثمان الشهيد سينطلق غدا صباحا من امام مستشف بيت جالا، الى بلدته بيت فجار، حيث سيوارى الثرى.
MENAFN06112023000205011050ID1107380815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.