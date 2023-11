62 شركة وفندق مصري يشاركون في معرض لندن الدولي للسياحة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار المصري الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023، في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكد وزير السياحة المصري علي أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر.

يشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، يمثلون 184 دولة.

تبلغ مساحة الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوي 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناح تضم 27 شركات و32 فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وشدد الوزير علي أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر ولا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظراً لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، وسياحة الغوص، والجولف، وغيرهم.

والتقي الوزير بالعارضين المصريين، لمعرفة الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة، واستمع لرؤية العارضين ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به، كما عقد الوزير لقاءات مع شركات السياحية العالمية والإعلاميين المتخصصين في القطاع السياحي علي هامش المعرض.





