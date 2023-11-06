62 شركة وفندق مصري يشاركون في معرض لندن الدولي للسياحة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار المصري الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023، في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكد وزير السياحة المصري علي أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر.

يشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، يمثلون 184 دولة.

عدد من الشركات المصرية أثناء المشاركة في معرض بورصة لندن الدولي للسياحة في دورته 44

تبلغ مساحة الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوي 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناح تضم 27 شركات و32 فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وشدد الوزير علي أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر ولا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظراً لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، وسياحة الغوص، والجولف، وغيرهم.

والتقي الوزير بالعارضين المصريين، لمعرفة الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة، واستمع لرؤية العارضين ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به، كما عقد الوزير لقاءات مع شركات السياحية العالمية والإعلاميين المتخصصين في القطاع السياحي علي هامش المعرض.





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