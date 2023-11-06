سعر الدولار يرتفع إلى 47 جنيهًا فى السوق الموازية اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت أسعار العملات الأجنبية فى السوق الموازية، خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وزاد سعر الدولار إلى متوسط 47 جنيهًا صباح اليوم، بينما تراوح أمس بين 46.4 إلى 46.75 جنيهًا مساء الأحد، أما اليورو فيتراوح بين 50 إلى 50.5 جنيهًا، مقارنة مع 47.75 جنيه.

وتراوح سعر الجنيه الاسترلينى صباح اليوم بين 58 إلى 59 جنيه.

وتراوح سعر الريال السعودى بين 12.4 و12.75 جنيه صباح اليوم مقارنة مع 12.33 جنيه مساء الأمس، بينما تراوح الدرهم الإماراتى بين 12.5 إلى 13 جنيه مقابل 12.28 و12.75 جنيه أمس، ووصل الدينار الكويتى إلى 151 جنيهًا.

وكانت الأسعار استقرت خلال الأسبوع الماضى، إذ تراوح الدولار بين 46 إلى 46.5 جنيهًا.

وجاء ذلك بعدما تراجع الطلب نسبيًا إثر قرار البنك المركزى بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى.