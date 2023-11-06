سعر الدولار يرتفع إلى 47 جنيهًا فى السوق الموازية اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية فى السوق الموازية، خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين مقارنة بختام تعاملات الأمس.
وزاد سعر الدولار إلى متوسط 47 جنيهًا صباح اليوم، بينما تراوح أمس بين 46.4 إلى 46.75 جنيهًا مساء الأحد، أما اليورو فيتراوح بين 50 إلى 50.5 جنيهًا، مقارنة مع 47.75 جنيه.
وتراوح سعر الجنيه الاسترلينى صباح اليوم بين 58 إلى 59 جنيه.
وتراوح سعر الريال السعودى بين 12.4 و12.75 جنيه صباح اليوم مقارنة مع 12.33 جنيه مساء الأمس، بينما تراوح الدرهم الإماراتى بين 12.5 إلى 13 جنيه مقابل 12.28 و12.75 جنيه أمس، ووصل الدينار الكويتى إلى 151 جنيهًا.
وكانت الأسعار استقرت خلال الأسبوع الماضى، إذ تراوح الدولار بين 46 إلى 46.5 جنيهًا.
وجاء ذلك بعدما تراجع الطلب نسبيًا إثر قرار البنك المركزى بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى.
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