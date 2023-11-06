محمد جاد رئيسا تنفيذيا لـستاندرد تشارترد فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > البنك يستهدف تقديم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية
أعلن بنك ستاندرد تشارترد تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك في مصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع.
وبحسب بيان صادر عن البنك، حصل ستاندرد تشارترد العام الماضى على موافقة البنك المركزى للعمل فى مصر تحت رخصة فرع بنك أجنبى بدلا من مكتب تمثيلى، للتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية.
ويمتلك جاد أكثر من 22 عامًا من الخبرة البنكية، وانضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك بما في ذلك الرئيس التنفيذى لفرع البنك في قطر، وقد ساهم في تعزيز وتنمية المجموعة.
وشغل جاد منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB)، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية، وكان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء فى ظل التحديات المختلفة التى تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية فى بنك المشرق والبنك العربى قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.
وحصل بنك ستاندرد تشارترد مصر على ترخيصه المصرفى الكامل فى نوفمبر 2022، ويستهدف تقديم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.
وقال بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة):“يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل.”
وتستهدف استراتيجية البنك، التوسع فى السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة.
كان ستاندرد تشارترد يعمل فى مصر من خلال كيان بنك ستاندرد تشارترد مصر المرخص من قبل البنك المركزي المصري.
ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 64 دولة أخرى، وهو مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.
MENAFN06112023000202011048ID1107380715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.