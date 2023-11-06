محمد جاد رئيسا تنفيذيا لـستاندرد تشارترد فى مصر - جريدة البورصة

أعلن بنك ستاندرد تشارترد تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك في مصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع.

وبحسب بيان صادر عن البنك، حصل ستاندرد تشارترد العام الماضى على موافقة البنك المركزى للعمل فى مصر تحت رخصة فرع بنك أجنبى بدلا من مكتب تمثيلى، للتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية.

ويمتلك جاد أكثر من 22 عامًا من الخبرة البنكية، وانضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك بما في ذلك الرئيس التنفيذى لفرع البنك في قطر، وقد ساهم في تعزيز وتنمية المجموعة.

وشغل جاد منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB)، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية، وكان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء فى ظل التحديات المختلفة التى تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية فى بنك المشرق والبنك العربى قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.

وحصل بنك ستاندرد تشارترد مصر على ترخيصه المصرفى الكامل فى نوفمبر 2022، ويستهدف تقديم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.

وقال بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة):“يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل.”

وتستهدف استراتيجية البنك، التوسع فى السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة.

كان ستاندرد تشارترد يعمل فى مصر من خلال كيان بنك ستاندرد تشارترد مصر المرخص من قبل البنك المركزي المصري.

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 64 دولة أخرى، وهو مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.