تعاون بين التضامن وبنك المؤسسة المصرفية لتحسين خدمات الفئات الأولى بالرعاية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين مع بنك المؤسسة العربية المصرفية” ABC-مصر” بهدف تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة للمستفيدين فى المناطق المطورة بديل العشوائيات، وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن الشراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر خلال المرحلة المقبلة خطوه إيجابية ، مشيدة بجهود القطاع المصرفى ودوره فى المسئولية المجتمعية، الذى ظهر بوضوح فى أزمة كوفيد 19، واستمر فى مجهوداته بعد ذلك.

وأضافت القباج أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدى“تكافل وكرامة” والذى تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج فى تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.

وأوضخت القباج أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك فى أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال فى برنامج الألف يوم الأولى.

وأشارت إلى أن التعاون يستهدف السيدات فى الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً وهى الفئة التى تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة فى الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات فى الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة 10% من السيدات المستهدفات.

ومن جانبه قال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر إن لبنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى فبعد نجاح اندماجنا القانونى أوائل العام فالبنك لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه بل يحرص أيضاً على أن يكون له دوراً فعالاً أكبر فى تنمية المجتمع الذى يتواجد فيه.

تابع :” ومن أجل ذلك جعل البنك المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيته؛ فأهم القطاعات التى يركز عليها البنك هما قطاعى التعليم والصحة لتكاملهم معاً فى تحقيق حياة أفضل للمجتمع”.

وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يعد خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المشروعات التى تحقق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية و أهداف التنمية المستدامة التى تتماشى مع أهداف البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030.

تابع :” كما يتطلع البنك إلى عقد المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة للمساهمة معاً فى بناء مستقبل أكثر استدامة”.