21 نوفمبر.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالمؤسسة المصرفية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قرر بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة يوم 21 نوفمبر الجاري.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي اعتبارًا من 22 نوفمبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة للبنك أقرت زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.5 مليون دولار إلى 331.025 مليون دولار بزيادة مقدارها 173.52 مليون دولار في صورة أسهم مجانية ممولة من واقع حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2022.
والزيادة موزعة على 17.35 ملين سهم عادي مجاني بقيمة اسمية 10 دولار للسهم الواحد.
وارتفعت أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 184.6 مليون دولار، مقابل 197.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.
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