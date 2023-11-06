21 نوفمبر.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالمؤسسة المصرفية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قرر بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي اعتبارًا من 22 نوفمبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة للبنك أقرت زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.5 مليون دولار إلى 331.025 مليون دولار بزيادة مقدارها 173.52 مليون دولار في صورة أسهم مجانية ممولة من واقع حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2022.

والزيادة موزعة على 17.35 ملين سهم عادي مجاني بقيمة اسمية 10 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 184.6 مليون دولار، مقابل 197.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.