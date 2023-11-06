قطاع الأعمال: استمرار التواصل مع الشيوخ لدعم تطوير الشركات التابعة

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، وزير قطاع الأعمال العام، قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.

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