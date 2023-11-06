قطاع الأعمال: استمرار التواصل مع الشيوخ لدعم تطوير الشركات التابعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة، ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات، والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، وزير قطاع الأعمال العام، قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.
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