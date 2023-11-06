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قطاع الأعمال: استمرار التواصل مع الشيوخ لدعم تطوير الشركات التابعة

11/6/2023 2:05:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة، ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات، والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، وزير قطاع الأعمال العام، قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.

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