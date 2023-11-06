هيبة: 60% من الاقتصاد المصرى ما زال غير رسمي

MENAFN - Al-Borsa News) تأسيس 2000 شركة إلكترونيًا خلال العام الجارى حتى الآن

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يمثل حالياً نحو 60% من الاقتصاد المصرى، رغم كافة المحفزات التى تحاول الدولة تقديمها بشكل مستمر.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر Business solutions، أن الدولة تعمل على نقل أكبر عدد ممكن من المشاريع والشركات للاقتصاد الرسمى، موضحاً أن القطاع غير الرسمى ممثل فى أغلب الاقتصادات حول العالم، ومنها أكبر دولة اقتصاديًا، حيث تبلغ نسبة الاقتصاد غير الرسمى نحو 30% بالولايات المتحدة الأمريكية.

ذكر أن التأسيس الإلكتروني للشركات، كان أبرز المحفزات حيث يضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار، وتم تأسيس نحو ألفى شركة منذ بدء المنصة الإلكترونية مع بداية النصف الثانى من العام الجارى.

أضاف“لن يواجه المستثمرون من اليوم أي شكل من مظاهر البيروقراطية.. والخدمة الجديدة تسهم في تحقيق قفزة في تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال”.

وأكد أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

أضاف أن تأثير المنصة جاء في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطيع تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

وقال إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تتيح الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكتروني.