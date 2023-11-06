هيبة: السماح بتأسيس الشركات إلكترونيًا من خارج مصر 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير منصة تأسيس الشركات إلكترونياً، على أن تضيف لها إمكانية التأسيس من خارج مصر خلال العام المقبل.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر Egypt Business solutions، أن تطوير المنصة بشكل كامل سينتهي خلال ديسمبر المقبل، موضحاً أن البوابة تتيح حاليا كافة الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكترونى.
لفت إلى أن تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء لدعم الشركات الناشئة، سيعزز من دورها بالاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنها تيسر كافة الإجراءات على المستثمرين وتعمل بمثابة مستشار لكافة الشركات العاملة في مصر أو الراغبة فى دخول السوق المصرية.
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