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هيبة: السماح بتأسيس الشركات إلكترونيًا من خارج مصر 2024

11/6/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير منصة تأسيس الشركات إلكترونياً، على أن تضيف لها إمكانية التأسيس من خارج مصر خلال العام المقبل.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر Egypt Business solutions، أن تطوير المنصة بشكل كامل سينتهي خلال ديسمبر المقبل، موضحاً أن البوابة تتيح حاليا كافة الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكترونى.

لفت إلى أن تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء لدعم الشركات الناشئة، سيعزز من دورها بالاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنها تيسر كافة الإجراءات على المستثمرين وتعمل بمثابة مستشار لكافة الشركات العاملة في مصر أو الراغبة فى دخول السوق المصرية.

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