الاتحاد الدولى يصنف القومى للاتصالات ضمن المستوى المتقدم بمؤشر الأداء

MENAFN - Al-Borsa News) تقدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولى للاتصالات إلى المستوى الخامس“المتقدم”، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعنى بمدى تطور التنظيم التشاركى فى مجال الاتصالات.

وصنف الاتحاد الدولى للاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية فى هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركى كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمى متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.

ويعتبر التنظيم التشاركى فى مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة فى المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد فى الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التى تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.

ويعد تصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات داعمًا لدور مصر على المستوى الإقليمى والدولى فى مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصرى بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمى.

وحرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركى مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمى، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزى المصرى لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالى لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون فى قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومى لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والخدمات الذكية فى المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تعاون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حماية البنية الأساسية للاتصالات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.