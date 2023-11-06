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ستاندرد آند بورز تتوقع تضرر السياحة في الشرق الأوسط بفعل حرب غزة

11/6/2023 2:04:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الإثنين، أن يتضرر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدرجة كبيرة جراء الحرب الدائرة في غزة.

وذكر التقرير الذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي على نسخة منه، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت تعافيا في قطاع السياحة من جائحة كورونا إذ زاد عدد زوارها 20% على أساس سنوي في الأشهر السبع الأولى من العام الجاري مقارنة بمستويات 2019 بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقال إن قطاع السياحة يشكل ما بين 12 إلى 26% من إيرادات المعاملات الجارية للدول الثلاث باعتباره مصدرا للعملة الأجنبية وكذلك للتوظيف.

وأشارت الوكالة إلى أن لبنان هو الأكثر اعتمادا على القطاع بين الدول الثلاثة، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 10% في حال انخفاض إيراد القطاع السياحي بين 10 و30% عن مستواه في 2022.

أما بالنسبة للأردن؛ فقد توقعت الوكالة أن تخسر المملكة ما بين 0.6 مليار و4 مليارات دولار إذا تراجع الدخل السياحي بين 10 و70%.

لكن التقرير توقع استمرار المانحين في دعم الأردن سواء في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لأن أي اضطراب في هاتين الدولتين قد يمتد لباقي المنطقة.

وعلى الرغم من توقع الوكالة أن تتوقف حركة السياحة الأجنبية في إسرائيل تماما بسبب الأوضاع الأمنية، قلل التقرير من التداعيات الاقتصادية المباشرة لذلك لأن القطاع لا يمثل سوى 3% فقط من إيرادات المعاملات الجارية لإسرائيل.

وأضاف أن تأثير انخفاض الدخل السياحي لإسرائيل بنسبة 70% لن يعادل سوى حوالي 2% فحسب من احتياطي النقد الأجنبي.

وقال التقرير، إنه لا يتوقع أن يتأثر قطاع السياحة بدرجة تذكر في كل من تركيا بسبب بعدها الجغرافي نسبيا عن الصراع والإمارات التي تجاوز تدفق السياح عليها بالفعل مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن القطاع السياحي في كل من السعودية والعراق يعتمد في المقام الأول على السياحة الدينية ولذلك فليس من المتوقع تأثره.

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