وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد شارك في الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وقد أكد أحمد عيسى على أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

كما أشار إلى أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتاً إلى أن هذا السوق يعد أيضاً ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر ولا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظراً لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة الغوص والجولف وغيرهم.

وعقب الافتتاح، حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، حيث حرص على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

كما استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، متمنياً لهم النجاح خلال أيام المعرض.

هذا وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

ويُشارك هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، ويشارك به نحو 184 دولة.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بها، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك في المعرض هذا العام ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوى ١٤٠ متر مربع، ويشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركات و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يعقد الوزير أحمد عيسى مجموعة من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين، ولقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة على هامش هذا المعرض.