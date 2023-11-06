سياك للمقاولات تستهدف 12 مليار جنيه حجم أعمال خلال 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عزمى: 35 مليار جنيه قيمة مشروعات تحت التنفيذ.. ونستهدف زيادتها إلى 50 مليارا
قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك”، إن الشركة تستهدف حجم أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن“سياك” تخطط للتوسع بمحفظة أعمالها، والإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، حيث يصل إجمالى قيمة العقود الحالية تحت التنفيذ نحو 35 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات لصالح القطاعين الخاص والحكومى، ومن المخطط وصول حجم أعمال المقاولات التى تنفذها الشركة خلال العام الجارى إلى 8 مليارات جنيه.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة“سياك”، ارتفاع قيمة التعاقدات للمشروعات تحت التنفيذ لتصل نحو 50 مليار جنيه مع نهاية عام 2024، بالتزامن مع حزمة المشروعات الجديدة التى تدرسها الشركة فى الفترة الحالية.
وقال عزمى، إن الشركة تنفذ عددا من المشروعات المتنوعة من ضمنها مشروعات فى العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومنطقة توشكى، ومشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن مشروعات العاصمة الإدارية تمثل 35% من إجمالى حجم أعمال الشركة، مقابل 45% لمشروعات منطقتى العلمين الجديدة والضبعة، و15% لمشروعات توشكى، و5% لصالح مناطق أخرى متفرقة.
وأوضح عزمى، أن الشركة تدرس حاليا العديد من المشروعات فى قطاعات المرافق والبنية التحتية والخدمات والمواصلات والصناعة والترفيه، وسيتم الإعلان عنها عند توقيع التعاقدات النهائية.
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