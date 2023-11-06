سياك للمقاولات تستهدف 12 مليار جنيه حجم أعمال خلال 2024 - جريدة البورصة

قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك”، إن الشركة تستهدف حجم أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن“سياك” تخطط للتوسع بمحفظة أعمالها، والإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، حيث يصل إجمالى قيمة العقود الحالية تحت التنفيذ نحو 35 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات لصالح القطاعين الخاص والحكومى، ومن المخطط وصول حجم أعمال المقاولات التى تنفذها الشركة خلال العام الجارى إلى 8 مليارات جنيه.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة“سياك”، ارتفاع قيمة التعاقدات للمشروعات تحت التنفيذ لتصل نحو 50 مليار جنيه مع نهاية عام 2024، بالتزامن مع حزمة المشروعات الجديدة التى تدرسها الشركة فى الفترة الحالية.

وقال عزمى، إن الشركة تنفذ عددا من المشروعات المتنوعة من ضمنها مشروعات فى العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومنطقة توشكى، ومشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن مشروعات العاصمة الإدارية تمثل 35% من إجمالى حجم أعمال الشركة، مقابل 45% لمشروعات منطقتى العلمين الجديدة والضبعة، و15% لمشروعات توشكى، و5% لصالح مناطق أخرى متفرقة.

وأوضح عزمى، أن الشركة تدرس حاليا العديد من المشروعات فى قطاعات المرافق والبنية التحتية والخدمات والمواصلات والصناعة والترفيه، وسيتم الإعلان عنها عند توقيع التعاقدات النهائية.