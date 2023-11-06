حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب ولن تبقى المعركة حيث يريد العدو لها.
وأضاف في تصريحات صحفية "ألقي على قطاع غزة حتى الآن حوالي 35 ألف طن من المتفجرات بدعم أمريكي كامل."
ونوه أن التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصر المقاومة هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال.
وأكد أن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.
وتابع" الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعبنا عن أرضه ومدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود."
وأشار أن الفشل الذي مني به العدو في 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته بالأكاذيب داعيا الأمم المتحدة إلى زيارة المستشفيات للتثبت من أكاذيب الاحتلال.
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