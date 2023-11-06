Monday, 06 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

11/6/2023 10:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب ولن تبقى المعركة حيث يريد العدو لها.


وأضاف في تصريحات صحفية "ألقي على قطاع غزة حتى الآن حوالي 35 ألف طن من المتفجرات بدعم أمريكي كامل."


ونوه أن التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصر المقاومة هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال.


وأكد أن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.


وتابع" الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعبنا عن أرضه ومدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود."
وأشار أن الفشل الذي مني به العدو في 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته بالأكاذيب داعيا الأمم المتحدة إلى زيارة المستشفيات للتثبت من أكاذيب الاحتلال.


MENAFN06112023000208011052ID1107380034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث