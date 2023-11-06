حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب ولن تبقى المعركة حيث يريد العدو لها.



وأضاف في تصريحات صحفية "ألقي على قطاع غزة حتى الآن حوالي 35 ألف طن من المتفجرات بدعم أمريكي كامل."



ونوه أن التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصر المقاومة هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال.



وأكد أن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.



وتابع" الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعبنا عن أرضه ومدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود."

وأشار أن الفشل الذي مني به العدو في 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته بالأكاذيب داعيا الأمم المتحدة إلى زيارة المستشفيات للتثبت من أكاذيب الاحتلال.

