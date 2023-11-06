MENAFN - Al Wakeel News)الألعاب ليست مجرد هواية أو هواية للملايين. إنها شغف وثقافة وأسلوب حياة. تعد الألعاب أيضًا قوة قوية يمكنها تحويل المنطقة من حيث الاقتصاد والمجتمع والهوية. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية تطور الألعاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف ننظر أيضا في التحديات والفرص التي تواجهها. وأخيرا، سوف نرى الفوائد والآثار التي يجلبها على الناس والعالم.

نمو الألعاب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسوق ألعاب كبير ومتنوع. لديها الملايين من اللاعبين والمتحمسين الذين يستمتعون باللعب والمشاهدة وإنشاء الألعاب. بلغت قيمة صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.8 مليار دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 11.01% من عام 2023 إلى عام 2028. وهذا يجعلها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نموًا في العالم. وهي تتجاوز المعدل العالمي البالغ 8%.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا النمو هو الشباب والذكاء التكنولوجي في المنطقة. لديهم طلب كبير على الألعاب الحديثة والغامرة. في تلك البلدان التي تتوفر فيها كازينوهات الاون لاين ، يحظى هذا النوع من الترفيه بشعبية كبيرة أيضًا. وفقًا لتقرير صادر عن عرب نيوز، فإن حوالي 68% من المصريين، و65% من الإماراتيين، و61% من السعوديين هم من اللاعبين أو عشاق الألعاب. علاوة على ذلك، تعد ألعاب الهاتف المحمول هي المنصة الأكثر شعبية في المنطقة. يلعب أكثر من نصف اللاعبين على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وذلك لأن الأجهزة المحمولة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. كما أنها ملائمة ويمكن الوصول إليها لألعاب الهاتف المحمول.

تحديات وفرص الألعاب



كما تواجه الألعاب في الدول العربية بعض التحديات والعقبات التي يجب معالجتها والتغلب عليها. بعض هذه التحديات هي:

غياب المحتوى والتمثيل المحلي. يتم استيراد معظم الألعاب المتوفرة في المنطقة من بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة أو اليابان أو الصين. قد لا تعكس هذه الألعاب ثقافة اللاعبين أو قيمهم أو تفضيلاتهم. هناك حاجة لمزيد من الألعاب المحلية التي تلبي الاحتياجات والأذواق الخاصة بالمنطقة.

- الافتقار إلى البنية التحتية والتنظيم. وتفتقر المنطقة إلى تنظيم الألعاب، مثل الإنترنت عريض النطاق، أو أنظمة الدفع، أو الأطر القانونية. قد تحد هذه العوامل من الوصول إلى خدمات ومنتجات الألعاب وجودتها في المنطقة. هناك حاجة لمزيد من الاستثمار والدعم من الحكومات لتحسين البنية التحتية والتنظيم للألعاب.

قلة الوعي والتقبل. لا يزال يُنظر إلى الألعاب على أنها نشاط سلبي أو تافه من قبل الآباء أو المعلمين أو السلطات الدينية. قد لا تفهم هذه المجموعات أو تقدر فوائد الألعاب وتأثيراتها. كما أنها قد تثبط أو تمنع الشباب من ممارسة الألعاب. هناك حاجة لمزيد من التعليم والتواصل لزيادة الوعي وقبول الألعاب بين المجموعات المختلفة.

ومع ذلك، توفر الألعاب أيضًا بعض الفرص والمزايا التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها. بعض هذه الفرص هي:

القدرة على الابتكار والإبداع. تتمتع المنطقة بتراث ثقافي غني ومتنوع يمكن أن يلهم الألعاب الجديدة والأصلية. كما أن لديها مجموعة موهوبة ومتحمسة من المطورين الشباب الذين يمكنهم إنشاء ألعاب مبتكرة وعالية الجودة. هناك فرصة لمزيد من التعاون بين المطورين والناشرين واللاعبين.

إمكانية التنمية الاجتماعية والإدماج. يمكن للألعاب أن تعزز التنمية الاجتماعية والاندماج من خلال توفير منصة للتواصل والتعاون والتعلم. ويمكنه أيضًا تمكين الشباب من التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي، والتواصل مع الآخرين على مستوى العالم، والاستمتاع.

إمكانية النمو الاقتصادي والتنويع. يمكن للألعاب أن تولد النمو الاقتصادي والتنويع من خلال خلق فرص العمل والإيرادات والأسواق للصناعات المرتبطة بالألعاب.

فوائد وتأثيرات الألعاب



للألعاب في الدول العربية آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد والمجتمع وهوية المنطقة. بعض هذه التأثيرات هي:

منافع اقتصادية. تساهم الألعاب في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والتجارة والسياحة والابتكار والضرائب وما إلى ذلك في المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لشركة Statista، تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة 19 كأكبر سوق للألعاب في العالم في عام 2019 بإيرادات بلغت 837 مليون دولار. تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 35 كأكبر سوق للألعاب حيث بلغت إيراداتها 324 مليون دولار. احتلت مصر المرتبة 39 كأكبر سوق للألعاب بإيرادات قدرها 293 مليون دولار.

المنافع الاجتماعية. تعمل الألعاب على تعزيز رأس المال الاجتماعي والتماسك والتنوع والشمول والتعليم والصحة وما إلى ذلك في المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجرتها Newzoo، فإن 74% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلعبون الألعاب مع آخرين عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت. يستخدم 66% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الألعاب للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. 59% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدمون الألعاب لتعلم أشياء أو مهارات جديدة.

فوائد الهوية تشكل الألعاب هوية المنطقة وثقافتها وقيمها وتطلعاتها وما إلى ذلك. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة المستشارين العرب، فإن 52% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بثقافتهم أو تاريخهم. 48% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بدينهم أو معتقداتهم. 44% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بسياساتهم أو قضاياهم.

مستقبل الألعاب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تعتبر الألعاب صناعة متنامية وحيوية تستحق التقدير والدعم من جميع أصحاب المصلحة. وهذا مصدر محتمل للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنوع الثقافي. يمكن للألعاب أن تخلق فرصًا وتحديات للمنطقة التي تحتاج إلى معالجتها واستغلالها. إنه يغير العالم نحو الأفض