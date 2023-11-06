الملكة: أطباء بلا حدود تكافح في غزة رغم الظروف المستحيلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الإثنين مسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود، التي وصفتها جلالتها بأنها تكافح من أجل مواصلة عملها المصيري في غزة رغم الظروف المستحيلة.
الخبر جاء في منشور لجلالتها عبر حسابها في "انستغرام"، أرفقته بصورة اللقاء.
ودونت جلالتها: "من لقائي في وقت سابق اليوم مع مسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود، واحدة من المنظمات المحلية والدولية التي تكافح من أجل مواصلة عملها المصيري في غزة رغم الظروف المستحيلة".
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