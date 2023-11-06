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الملكة: أطباء بلا حدود تكافح في غزة رغم الظروف المستحيلة

11/6/2023 10:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الإثنين مسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود، التي وصفتها جلالتها بأنها تكافح من أجل مواصلة عملها المصيري في غزة رغم الظروف المستحيلة.
الخبر جاء في منشور لجلالتها عبر حسابها في "انستغرام"، أرفقته بصورة اللقاء.
ودونت جلالتها: "من لقائي في وقت سابق اليوم مع مسؤولين في منظمة أطباء بلا حدود، واحدة من المنظمات المحلية والدولية التي تكافح من أجل مواصلة عملها المصيري في غزة رغم الظروف المستحيلة".




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