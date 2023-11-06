قوات الاحتلال تعتقل أيقونة فلسطين للمرة الثانية

قوات الاحتلال تعتقل أيقونة فلسطين للمرة الثانية
التاريخ
11/6/2023 10:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - للمرة الثانية .. الاحتلال يعتقل "أيقونة فلسطين" عهد التميمي.
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