تقصف من جديد .. كتائب القسام تدمر 5 دبابات بقذائف الياسين 105

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمر 5 دبابات بقذائف "الياسين105".



وقالت في بيان لها "مجاهدو القسام ينفذون إغارة على قوات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105".



وأضافت الكتائب أنها قصفت"تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وأفادت سابقا أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.

