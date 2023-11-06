مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2391.
وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، بتداول نحو 2.4 مليون سهم، موزعة على 1853عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
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