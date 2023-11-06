البحرين تحقق المفاجأة وتنال فضية بطولة آسيا للرجبي السباعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حقق منتخب البحرين للرجبي المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بعد خسارته المباراة النهائية أمام منتخب تايلند بنتيجة 5-17.
وقد فاجأ الرجبي البحريني، وهو منتخب غير مصنف ويتنافس في أول بطولة له في كأس آسيا للرجبي السباعي، الفرق الآسيوية الأخرى بأدائه الرائع ووصوله إلى النهائي.
فقد فاز المنتخب البحريني في مباراته الافتتاحية على إيران بنتيجة 22-5، وفي المباراة الثانية تعادل مع أوزبكستان بنتيجة 19-19 قبل أن يفوز على المنتخب الهندي المؤهل للأولمبياد بنتيجة 19-10 ويسحق أفغانستان 19-صفر
ويتأهل بذلك إلى المباراة النهائية أمام تايلاند.
وتعد مشاركة فريق البحرين للرجبي في كأس آسيا للرجبي السباعي في الدوحة ثاني ظهور للفريق في البطولة الدولية بعد ظهوره في بطولة كأس الأردن الدولية للرجبي السباعي وفوزه بتلك البطولة التي أقيمت في عمّان الشهر الماضي.
وعلق نادر شاهين رئيس الاتحاد البحريني للرجبي على هذا الإنجاز قائلاً : " أذهل منتخب البحرين أعضاء الرجبي الآسيويين الآخرين في الدوحة وعزز مكانته بين الفرق التي يحسب لها حساب في الشرق الأوسط وآسيا. لقد كانت البطولة صعبة، حيث لعب منتخبنا ضد بعض أفضل الفرق في آسيا، وأنا سعيد بالفريق الذي أدى التزامه وشغفه بالرجبي إلى هذه النتيجة الرائعة في قطر. نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز وبتفاني اللاعبين لرياضة الرجبي في البحرين".
من جهة اخرى، يعتزم الاتحاد البحريني للرجبي استضافة بطولة دولية سباعية في البحرين العام المقبل، وذلك في اطار تشجيع وتعزيز وتطوير لعبة الرجبي في المملكة والمساهمة في الرعاية الجسدية والنفسية والعقلية للأفراد من خلال التنشئة الرياضية والاجتماعية والثقافية الصحيحة، بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة ضمن القواعد واللوائح المعمول بها دولياً ومحلياً. كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الدولية لهذه الرياضة والارتقاء بها لتحقيق أعلى مستويات التمثيل الرياضي داخل المملكة وخارجها.
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