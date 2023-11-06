البحرين تحقق المفاجأة وتنال فضية بطولة آسيا للرجبي السباعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حقق منتخب البحرين للرجبي المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بعد خسارته المباراة النهائية أمام منتخب تايلند بنتيجة 5-17.

وقد فاجأ الرجبي البحريني، وهو منتخب غير مصنف ويتنافس في أول بطولة له في كأس آسيا للرجبي السباعي، الفرق الآسيوية الأخرى بأدائه الرائع ووصوله إلى النهائي.

فقد فاز المنتخب البحريني في مباراته الافتتاحية على إيران بنتيجة 22-5، وفي المباراة الثانية تعادل مع أوزبكستان بنتيجة 19-19 قبل أن يفوز على المنتخب الهندي المؤهل للأولمبياد بنتيجة 19-10 ويسحق أفغانستان 19-صفر

ويتأهل بذلك إلى المباراة النهائية أمام تايلاند.

وتعد مشاركة فريق البحرين للرجبي في كأس آسيا للرجبي السباعي في الدوحة ثاني ظهور للفريق في البطولة الدولية بعد ظهوره في بطولة كأس الأردن الدولية للرجبي السباعي وفوزه بتلك البطولة التي أقيمت في عمّان الشهر الماضي.

وعلق نادر شاهين رئيس الاتحاد البحريني للرجبي على هذا الإنجاز قائلاً : " أذهل منتخب البحرين أعضاء الرجبي الآسيويين الآخرين في الدوحة وعزز مكانته بين الفرق التي يحسب لها حساب في الشرق الأوسط وآسيا. لقد كانت البطولة صعبة، حيث لعب منتخبنا ضد بعض أفضل الفرق في آسيا، وأنا سعيد بالفريق الذي أدى التزامه وشغفه بالرجبي إلى هذه النتيجة الرائعة في قطر. نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز وبتفاني اللاعبين لرياضة الرجبي في البحرين".

من جهة اخرى، يعتزم الاتحاد البحريني للرجبي استضافة بطولة دولية سباعية في البحرين العام المقبل، وذلك في اطار تشجيع وتعزيز وتطوير لعبة الرجبي في المملكة والمساهمة في الرعاية الجسدية والنفسية والعقلية للأفراد من خلال التنشئة الرياضية والاجتماعية والثقافية الصحيحة، بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة ضمن القواعد واللوائح المعمول بها دولياً ومحلياً. كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الدولية لهذه الرياضة والارتقاء بها لتحقيق أعلى مستويات التمثيل الرياضي داخل المملكة وخارجها.