مملكة البحرين تستضيف المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استضافت مملكة البحرين المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية (RDF-ARB 2023) بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من دول الأعضاء ومن ضمنهم أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري، بتنظيم من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية.

وخلال الحفل الافتتاحي، ألقى

محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات كلمة أكد فيها أن انعقاد المنتدى يأتي ضمن مسار التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للاتصالات، نحو تحقيق عدد من المبادرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزها بناء اقتصاد رقمي مستدام من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الثقة والأمان والخصوصية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق مدن ومجتمعات ذكية ومستدامة، وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير سبل التنظيم الرقمي.

وأضاف الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات تؤمن بالمساهمة الفعّالة في الشراكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو قطاعات الاقتصاد الأخرى ويسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.

كما ألقى الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات كلمة أعرب فيها عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها أعمال المنتدى، مشيرًا إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة لتعزيز التعاون والتحول الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطة عمل كيغالي للاتحاد الدولي للاتصالات وتحقيق المبادرات الإقليمية.

وقد تضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة أهم نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-22)، وأهم المستجدات بخصوص المبادرات الإقليمية لمنطقة الدول العربية والتي اعتمدها المؤتمر، كما تم التطرق إلى احتياجات الدول الأعضاء وتعهدات الشركاء في إطار التحالف الرقمي (الشراكة من أجل التوصيل) والذي جمعت أكثر من 800 تعهداً حتى الآن.

وعلى هامش المنتدى، التقى وزير المواصلات والاتصالات مع نظرائه الوزراء من جمهورية الصومال، وجمهورية السودان، لبحث فرص التعاون ودعم آليات التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيتم خلال المنتدى، عقد جلسة خاصة لشبكة المرأة (NoW) في المنطقة العربية والتي ستقدم نماذج للاستلهام من عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تهيئة فرص للنساء في قطاع الاتصالات للتواصل معاً وتبادل الخبرات.