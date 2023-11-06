محافظ العاصمة يفتتح المعرض الاستثماري الأول (رحلة إصلاح)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، المعرض الاستثماري الأول "رحلة إصلاح" لعرض المشاريع الاستثمارية في برنامج السجون المفتوحة للعام 2023، وذلك بقاعة المجلس في غرفة تجارة وصناعة البحرين.



وأكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، على هامش افتتاحه المعرض، حرص محافظة العاصمة على تشجيع المبادرات والبرامج الريادية التي تتوافق مع رؤية المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدعم مثل هذه البرامج والمشاريع الاجتماعية.



ونوه المحافظ، بالدور الكبير لغرفة تجارة وصناعة البحرين ومساهمتها في دعم وتوجيه المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تهدف المبادرة الوطنية إلى تعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة، من خلال التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، لكون القطاع الخاص يعد المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.



من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص نقلة نوعية في مفهوم العقوبات والتدابير البديلة وفق الرؤية الشمولية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعّظم ، معرباً عن سعادته بمشاركة الغرفة فى تنظيم معرض خاص بمشاريع المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة باعتباره واجبا وطنيا يسهم فى تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي للمستفيدين من برامج العقوبات البديلة وفق متطلبات العدالة.



وأوضح ناس أن فتح الباب أمام المستفيدين وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع يساهم في فتح أبوابا للأمل أمامهم بالعودة للحياة الطبيعية من جديد دون قيود أو شروط والمشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية والتنموية للمملكة، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لإنجاح تلك المبادرة الوطنية التي تعزز من النجاحات الحقوقية للبحرين على مختلف وكافة الأصعدة الدولية والإقليمية.



ولفت ناس إلى أن المسؤولية الاجتماعية للغرفة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للدورة الثلاثين وهي حريصة كل الحرص على دعم برامج التكافل الاجتماعي وبرامج التأهيل لكل أفراد المجتمع لما فيه من صالح للوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية مساندة جهود المملكة وتوجهاتها في خدمة الأهداف الوطنية، مبيناً أن قرار تنفيذ العقوبات البديلة بمساهمة الشركات الخاصة يؤكد على الثقة الكبيرة التي أولاها عاهل البلاد المعظم للقطاع الخاص عبر التوسع في تطبيق القانون وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه.



من ناحيته، أعرب الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن تقديره للجهود المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومحافظة العاصمة في تنظيم معرض الاستثمار الأول "رحلة الإصلاح"، الذي يهدف إلى دعم المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة ومشاريعهم من خلال توفير فرص استثمارية ووظيفية.



وأوضح أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسار حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، حيث يقدم البرنامج فرص وظيفية ويدعم المشاريع الناجحة التي يعمل عليها المستفيدين بعد تلقيهم تدريبًا مكثفًا في مجالات مختلفة، مما يسهم في تطوير أفكارهم وإكسابهم لخبرات كافية يتم توظيفها في المشاريع التي يقدموها.



وقال مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إن وزارة الداخلية تسعى بفضل تعليمات وزير الداخلية لاعتماد أفضل المعايير العالمية في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بالإضافة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق النفع العام للمستفيدين من البرنامج، وتقديم الدعم اللازم لهم وإعادتهم إلى المجتمع من خلال إيجاد فرص وظيفية واستثمارية تساهم في بناء حياة جديدة.