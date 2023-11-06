بعد سحب دبلوماسييها من تل أبيب.. جنوب أفريقيا تعلن أن السفير الإسرائيل لم يعد مرحباً به

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الوزيرة في رئاسة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن سفير إٍسرائيل لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، لم يعد مرحباً به.
وقالت نتشافيني: "أصبح منصب سفير إسرائيل في جنوب أفريقيا غير مقبول على الإطلاق. وقد أصدرت الحكومة تعليماتها إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القنوات والبروتوكولات الدبلوماسية للتعامل مع سلوك السفير." بحسب موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي.
وأضافت نتشافيني:
"نترك الأمر لوزارة العلاقات الدولية والتعاون لتقرر ما سيتم فعله مع السفير. إنه ضيف في بلادنا ويجب أن يتصرف كضيف"، دون أن تذكر بشكل مباشر التعليقات التي أثارت استياء الحكومة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز موقفها الدبلوماسي، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا تعليماتها أيضاً إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون بضرورة سحب جميع دبلوماسيي جنوب أفريقيا من تل أبيب.
وقالت نتشافيني أن حكومة جنوب أفريقيا ليست راضية عن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
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