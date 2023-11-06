بعد سحب دبلوماسييها من تل أبيب.. جنوب أفريقيا تعلن أن السفير الإسرائيل لم يعد مرحباً به

أعلنت الوزيرة في رئاسة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن سفير إٍسرائيل لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، لم يعد مرحباً به.

وقالت نتشافيني: "أصبح منصب سفير إسرائيل في جنوب أفريقيا غير مقبول على الإطلاق. وقد أصدرت الحكومة تعليماتها إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القنوات والبروتوكولات الدبلوماسية للتعامل مع سلوك السفير." بحسب موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي.

وأضافت نتشافيني:

"نترك الأمر لوزارة العلاقات الدولية والتعاون لتقرر ما سيتم فعله مع السفير. إنه ضيف في بلادنا ويجب أن يتصرف كضيف"، دون أن تذكر بشكل مباشر التعليقات التي أثارت استياء الحكومة.

وفي خطوة أخرى لتعزيز موقفها الدبلوماسي، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا تعليماتها أيضاً إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون بضرورة سحب جميع دبلوماسيي جنوب أفريقيا من تل أبيب.

وقالت نتشافيني أن حكومة جنوب أفريقيا ليست راضية عن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

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