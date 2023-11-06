شكوك حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز مع سعي مانشستر سيتي للتأهل لدور 16

سيتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات حال فوزه على يانج بويز غدا الثلاثاء لكن قد يتعين عليه القيام بذلك بدون إرلينج هالاند.

وأصيب ماكينة التهديف النرويجية بالتواء في الكاحل خلال مباراة انتهت بفوز ساحق 6-1 على بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز وهناك شكوك حول مشاركته في المواجهة أمام النادي السويسري بالمجموعة السابعة.

ومن المرجح أيضا أن يكون التعادل كافيا لسيتي لضمان إنهاء المجموعة في أول مركزين لكن المدرب بيب جوارديولا لن يغير تشكيلته كثيرا حتى يضمن المركز الأول.

ومع ذلك، قد يفضل عدم المخاطرة بالدفع بهالاند مع ترقب المباراة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال جوارديولا للصحفيين "لقد تدرب بعد ظهر اليوم لذا لا أعرف. سنتحدث مع الأطباء.

"أبلغني أمس بأنه يشعر بتحسن كبير، لكنني لا أعرف.

"سأستمع إليه، إذا قال إنني جاهز ولا أشعر بأي ألم فسأفكر في السماح له باللعب. من الثلاثاء إلى الأحد، هناك الكثير من المباريات المقبلة.

"في الوقت الحالي، إذا لم يكن إرلينج جاهزا، فسيلعب خوليان (ألفاريز)".

وإذا تجنب سيتي التعثر أمام يانج بويز، الذي تغلب عليه خارج أرضه 3-1 الشهر الماضي، فإن ذلك يعني أن جوارديولا لم يخسر في 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليحطم رقمه السابق مع برشلونة بين عامي 2011 و2012.

ومانشستر يونايتد هو الوحيد الذي حقق سلسلة أطول من دون هزيمة بين الفرق الإنجليزية في تاريخ كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا عندما حقق 25 مباراة دون هزيمة في الفترة من 2007 إلى 2009.

وردا على سؤال بشأن ثبات مستوى فريقه قال جوارديولا "إنه أمر لا يصدق. غدا سنحاول حسم الأمور والتأهل لشهر فبراير والمرحلة المقبلة. سنحاول إنهاء المجموعة في المركز الأول. هذا أفضل بالتأكيد".

وحقق سيتي العلامة الكاملة بتسع نقاط بينما منافسه الوحيد في المجموعة هو رازن بال شبورت لايبزيج برصيد ست نقاط.

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