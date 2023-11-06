دوري أبطال آسيا: القوة الجوية يسقط الاتحاد ويعزز حظوظه بالتأهل



ألحق القوة الجوية العراقي بضيفه الاتحاد السعودي الهزيمة الأولى بالفوز عليه 2-0 الإثنين على استاد فرنسوا حريري في مدينة اربيل شمال العراق بحضور اكثر من 15 الف متفرج، وذلك في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ويدين القوة الجوية بفوزه الثاني في هذه المجموعة، بعد الأول على ايه جي ام كاي أولماليك الأوزبكستاني 2-1 في الجولة الثانية، الى علي جاسم (44) ومهند عبد الرحيم (52) اللذين سجلا الهدفين، ليحقق بذلك الفريق العراقي الثأر لخسارته في الجولة الماضية على أرض الاتحاد 0-1.

ورغم الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بقي الاتحاد متصدراً برصيد 9 نقاط، مقابل 7 للقوة الجوية و4 لسيباهان الإيراني الذي يستضيف لاحقاً ايه جي ام كاي (من دون نقاط).

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتقام الجولة الخامسة في 27 الحالي حيث يحل القوة الجوية ضيفاً على سيباهان، فيما يلعب الاتحاد على أرض ايه جي ام كاي.

وبدأ القوة الجوية المباراة مندفعاً مع الاعتماد على تحركات الدولي ابراهيم بايش والمهاجم علي جاسم وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة.

وجاء اول تهديد لمتصدر الدوري العراقي بكرة قوية لجاسم ارتدت من القائم الأيمن (8)، في وقت عمد الاتحاد الى اقفال منطقته في الدقائق الاولى قبل ان يبادر الى الهجوم بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وكاد الاتحاد الذي يزور العراق لأول مرة، أن يتقدم من كرة ارضية قوية سددها البرتغالي جوتا تصدى لها الحارس محمد حميد ببراعة (20).

وعاد جاسم في الدقيقة 40 ليهدد المرمى السعودي بكرة رأسية ارتطمت في الارض قبل أن يبعدها الحارس عبد الله المعيوف.

وفي المحاولة الثالثة، نجح جاسم في هز شباك الاتحاد قبل انتهاء الشوط الاول بدقيقة واحدة، مستفيدا من كرة عرضية ارسلها بايش ليكملها بلمسة واحدة الى شباك الاتحاد على يمين معيوف.

وفي الشوط الثاني، واصل القوة الجوية سيطرته على اجواء المباراة، ومن هجمة مرتدة سريعة عزز تقدمه بالهدف الثاني بواسطة مهند عبد الرحيم في الدقيقة 52 من كرة هيأها لنفسه بين ثلاثة مدافعين قبل أن يسددها بقوة الى شباك المعيوف.

وعلى الرغم من تأخره، لم يظهر الاتحاد اي رد فعل وقدرة على العودة الى المباراة ولم تشفع له مشاركة النجمين الفرنسيين بنزيمة ونغولو كانتي أساسيين وكذلك جوتا من أجل تغيير الموازين لصالحه رغم تحسن أداء فريق المدرب البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو في الدقائق العشر الاخيرة من دون فعالية أمام المرمى.

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