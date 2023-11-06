مصرع نجم «أفينجر» وثلاثة من أطفاله في حادث مروري

لقي الأمريكي راجا رمسيس أحد نجوم فيلم الأبطال الخارقين الأشهر «أفينجر» مصرعه مع أطفاله الثلاثة في حادث تحطم لسيارته ليلة الهالوين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رمسيس، الذي مثل في سلسلة أفينجر ضمن فريق «بلاك بانثر»، وظهر في العديد من الأفلام الأمريكية، في طريقه لقضاء ليلة الهالوين مع أسرته، وخلال دخوله منطقة أتلانتا عبر الطريق السريع من ولاية جورجيا، اصطدمت سيارته بشاحنة متعطلة عند المخرج.

وكان بصحبة الممثل الهوليودي «41 عاماً» ابنته سونداري ذات الـ13 عاماً، وطفلته حديثة الولادة فوجيبو، الذين توفوا على الفور في مكان الحادث، بينما نقل ابنه كيساسي إلى المستشفى، لمحاولة إنقاذه، إلا أنه لم تكتب له النجاة، ليلقى مصرعه متأثراً بإصاباته، في حين نجا من الحادث اثنتين من أطفاله



وظهر رمسيس في العديد من الأفلام الأمريكية الشهيرة، فإضافة لظهوره في فيلم «بلاك بانثر» وسلسلة «أفينجر»، ظهر أيضاً في أفلام «كريد» بجزئه الثالث، و«سوساسيد سكواد»، وغيرها من الأفلام الشهيرة.

وعرف عن النجم الأمريكي الشاب حبه للرياضات القتالية، وركون الدراجات النارية، وكان يجيد تنفيذ الحركات الخطيرة في السينما الأمريكية.



