على مسار بطول 154 كم..بايك أبوظبي غران فوندو ينطلق 18 نوفمبر



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي غران فوندو» في 18 نوفمبر المقبل، على مسار بطول 154 كم، يبدأ من الباهية بأبوظبي، وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تحسين صحة المجتمع. ولا تقتصر المشاركة في السباق على الدراجين المحترفين والمتمرسين، حيث تتاح الفرصة لمن يمكنه إكمال السباق الذي يبلغ طوله 154 كم، بمتوسط سرعة لا يقل عن 28 كم/ساعة.

مسار فريد

ويعد مسار النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي غران فوندو، الذي يبلغ طوله 154 كيلومتراً، فريداً من نوعه، حيث ينطلق السباق من الباهية، ويتجه الدراجون إلى الطريق E16 المؤدي إلى سويحان. وعند الوصول إلى سويحان، يتجه الدراجون يساراً إلى طريق E20، عبر الكثبان الرملية، وصولاً إلى ناهل، ثم يميناً عند شارع E95، وصولاً إلى منطقة البدع، ويتوجه المشاركون بعد ذلك إلى مدينة العين، قبل الوصول إلى خط النهاية عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي، قد وفّر حصصاً تدريبية مجانية على مدار الأسابيع الـ 10 الماضية لجميع المشاركين في سباق أبوظبي جران فوندو، أشرف عليها مدربون من فريق الإمارات، بهدف إعداد المشاركين من جميع المستويات لخوض تحدي سباق بايك أبوظبي جران فوندو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز