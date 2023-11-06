مشاركة العناصر الوطنية ضمن خطط «التضامن الأولمبي»..انطلاق دورة المستوى الثالث لمدربي ومدربات الشراع الحديث



ينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية، والخليج دورة (المستوى الثالث) للمدربين والمدربات في رياضة الشراع الحديث تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وبدأت أعمال دورة المستوى الثالث لمدربي ومدربات رياضة الشراع الحديث، الاثنين، بمشاركة 15 دارساً من نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة من الجنسين، حيث من المنتظر أن تستمر يومياً حتى يوم الجمعة المقبل موعد ختام الدراسات، وتوزيع الشهادات على المشاركين.

وأكد مجلس إدارة الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار خطط مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2020-2024 من أجل توسيع المشاركة المجتمعية، وزيادة رقعة انتشار الرياضات البحرية الشراعية الحديثة، والاستثمار في العنصر المواطن من الجنسين، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحفيزها للإبداع في هذا المجال.



ووجه محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المتواصل، واهتمامها المستمر بتطوير الكوادر الوطنية، من خلال إتاحة الفرص العلمية عبر البرامج والدورات المتخصصة، التي من شأنها خلق قاعدة متمرسة من الكوادر التدريبية المتميزة القادرة على إحداث الفارق في المستقبل.



حرص

وكشف العبيدلي أن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث سعيد بهذه الفرصة الذهبية في تأهيل كوادره، ومنحهم درجات جديدة في المستويات العملية، الأمر الذي سوف ينعكس بصورة إيجابية، مستقبلاً خصوصاً أن الاتحاد حرص على إشراك الأندية بترشيح عناصرها من الجنسين لحضور هذه الدورة رفيعة المستوى.



وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث: إن اهتمام مجلس إدارة الاتحاد منصب على جوانب عدة، أهمها جذب شرائح المجتمع لممارسة الرياضات البحرية الحديثة، واكتشاف المواهب وتأهيل الكوادر الوطنية على كل الصعد في الجانبين الإداري والفني.



وحرص محمد عبدالله العبيدلي على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على استضافته الفعاليات الخاصة بالدراسات النظرية والعملية والتطبيقات المختلفة، متمنياً التوفيق والسداد لكوكبة المشاركين، وعددهم 15 منتسباً منهم 10 مدربين، و5 مدربات من الخبرات العملية والعلمية للمحاضرين المعتمدين من الاتحاد الدولي للشراع، وهم: البريطاني تيم كروس، والمغربي زهير اللباط.

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