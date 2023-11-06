Eastman Auto & Power Limited تبرم شراكتها الرسمية مع شركة IDHAL ل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يسر شركة Eastman Auto & Power Limited، الشركة الرائدة في مجال تصنيع حلول الطاقة الشمسية، من خلال شركتها التابعة لها بالكامل AMPS MIDDLE EAST FZ LLC، أن تعلن عن إبرام شراكتها الرسمية مع شركة IDHAL لحلول الطاقة الشمسية، وهي شركة دولية بارزة في قطاع الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يُسهل هذا التعاون توزيع منتجات الطاقة الشمسية من شركة Eastman في الأردن وفلسطين. وعبر حفل خاص أقيم في فندق ريتز كارلتون في عمان، الأردن، تم الاحتفال رسمياً بإبرام هذه الاتفاقية بحضور نخبة من الضيوف المرموقين، بما في ذلك قادة قطاع الطاقة.
ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر وزير الطاقة الأردني السابق السيد معن قطامين وفريق هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية، حيث أكدّ حضورهم على أهمية هذه الشراكة وتأثيرها المحتمل على وضع الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين.
وعبّر السيد روهيت ميتال، رئيس شركة Eastman، عن مشاعره، مؤكدا أن "شراكتنا مع IDHAL تؤكد الأهمية التي نُلقيها على منتجاتنا وقدرتها الجوهرية على إحداث ثورة في مجال الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين. نحن متحمسون للغاية لما يحمله مستقبل الطاقة المتجددة في هذه المناطق والدور المحوري الذي تستعدEastman و IDHALللعبه."
وقال راكافانفيل، الرئيس التنفيذي لشركة Eastman في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم IDHAL كممثل حصري للمجموعة الاستثنائية من منتجات الطاقة الشمسية التي تنتجها Eastman في الأردن وفلسطين. إن حلول الطاقة الشمسية الخاصة بشركة Eastman ، والتي تشمل بطاريات الطاقة الشمسية المتطورة، والعاكسات، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، وعاكسات المضخات، وأجهزة التحكم في الشحن، تقف في طليعة التميز في الصناعة. ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي مع IDHAL خطوة حاسمة في التأسيس للحضور البارز لمنتجاتنا في هذه الأسواق."
ومن خلال هذه الاتفاقية، تهدف Eastman إلى تزويد السوق المحلي بحلول متنوعة لتخزين الطاقة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل من الأردن وفلسطين.
كما أعرب السيد مهند العجارمة، المدير العام لشركة IDHAL، عن سعادته قائلاً: "يسعدنا أن نمثل شركة Eastman Solar، وهي شركة دولية رائدة في مجال الطاقة المتجددة ذات تاريخ غني. إن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع التزامنا المستمر لدعم وتجهيز أسواق الأردن وفلسطين بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة، لا سيما في ضوء الوعي المتزايد بالحاجة الملحة لمصادر الطاقة النظيفة.
ومع توحيد جهود Eastman و IDHALلخدمة أسواق الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين، فإن التزامهما بتوفير مصدر قوي وموثوق للمنتجات الموثوقة سوف يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التقدم مع استمرار هذه الأسواق في النمو والتطور.
وللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: [email protected]
حول شركة Eastman Auto & Power Limited:
تعد شركة Eastman Auto & Power Limited شركة رائدة في مجال تصنيع حلول الطاقة الشمسية، وتقدم مجموعة شاملة من منتجات الطاقة المتجددة. ومع التزامها بالجودة والابتكار، تلعب الشركة دوراً حيوياً في المشهد العالمي للطاقة المتجددة. لمزيد من التفاصيل؛ أو
MENAFN06112023000151011027ID1107379898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.