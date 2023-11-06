Eastman Auto & Power Limited تبرم شراكتها الرسمية مع شركة IDHAL ل

MENAFN - Khaberni) خبرني - يسر شركة Eastman Auto & Power Limited، الشركة الرائدة في مجال تصنيع حلول الطاقة الشمسية، من خلال شركتها التابعة لها بالكامل AMPS MIDDLE EAST FZ LLC، أن تعلن عن إبرام شراكتها الرسمية مع شركة IDHAL لحلول الطاقة الشمسية، وهي شركة دولية بارزة في قطاع الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يُسهل هذا التعاون توزيع منتجات الطاقة الشمسية من شركة Eastman في الأردن وفلسطين. وعبر حفل خاص أقيم في فندق ريتز كارلتون في عمان، الأردن، تم الاحتفال رسمياً بإبرام هذه الاتفاقية بحضور نخبة من الضيوف المرموقين، بما في ذلك قادة قطاع الطاقة.ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر وزير الطاقة الأردني السابق السيد معن قطامين وفريق هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية، حيث أكدّ حضورهم على أهمية هذه الشراكة وتأثيرها المحتمل على وضع الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين.وعبّر السيد روهيت ميتال، رئيس شركة Eastman، عن مشاعره، مؤكدا أن "شراكتنا مع IDHAL تؤكد الأهمية التي نُلقيها على منتجاتنا وقدرتها الجوهرية على إحداث ثورة في مجال الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين. نحن متحمسون للغاية لما يحمله مستقبل الطاقة المتجددة في هذه المناطق والدور المحوري الذي تستعدEastman و IDHALللعبه."وقال راكافانفيل، الرئيس التنفيذي لشركة Eastman في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم IDHAL كممثل حصري للمجموعة الاستثنائية من منتجات الطاقة الشمسية التي تنتجها Eastman في الأردن وفلسطين. إن حلول الطاقة الشمسية الخاصة بشركة Eastman ، والتي تشمل بطاريات الطاقة الشمسية المتطورة، والعاكسات، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، وعاكسات المضخات، وأجهزة التحكم في الشحن، تقف في طليعة التميز في الصناعة. ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي مع IDHAL خطوة حاسمة في التأسيس للحضور البارز لمنتجاتنا في هذه الأسواق."

ومن خلال هذه الاتفاقية، تهدف Eastman إلى تزويد السوق المحلي بحلول متنوعة لتخزين الطاقة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل من الأردن وفلسطين.

كما أعرب السيد مهند العجارمة، المدير العام لشركة IDHAL، عن سعادته قائلاً: "يسعدنا أن نمثل شركة Eastman Solar، وهي شركة دولية رائدة في مجال الطاقة المتجددة ذات تاريخ غني. إن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع التزامنا المستمر لدعم وتجهيز أسواق الأردن وفلسطين بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة، لا سيما في ضوء الوعي المتزايد بالحاجة الملحة لمصادر الطاقة النظيفة.

ومع توحيد جهود Eastman و IDHALلخدمة أسواق الطاقة المتجددة في الأردن وفلسطين، فإن التزامهما بتوفير مصدر قوي وموثوق للمنتجات الموثوقة سوف يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التقدم مع استمرار هذه الأسواق في النمو والتطور.

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حول شركة Eastman Auto & Power Limited:



تعد شركة Eastman Auto & Power Limited شركة رائدة في مجال تصنيع حلول الطاقة الشمسية، وتقدم مجموعة شاملة من منتجات الطاقة المتجددة. ومع التزامها بالجودة والابتكار، تلعب الشركة دوراً حيوياً في المشهد العالمي للطاقة المتجددة. لمزيد من التفاصيل؛ أو