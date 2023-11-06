10022 شهيدا في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة " اشرف القدرة" ان عدد الشهداء منذ العدوان على القطاع ارتفع الى 10022 شهيدا.
وقال القدرة ان الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.
كما استهدف الاحتلال مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.
وأشار القدرة الى استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.
وقال القدرة ان الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.
وبين ان الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.
وأضاف
: الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية ، معتبرا ان الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.
وقال القدرة ان المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.
وطالب القدرة جميع الأطراف بالعمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات.
وبين القدرة ان الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.
وقال القدرة ان الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره.
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