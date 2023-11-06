10022 شهيدا في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة " اشرف القدرة" ان عدد الشهداء منذ العدوان على القطاع ارتفع الى 10022 شهيدا.

وقال القدرة ان الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

وأشار القدرة الى استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.

وقال القدرة ان الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

وبين ان الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.

وأضاف

: الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية ، معتبرا ان الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.

وقال القدرة ان المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.

وطالب القدرة جميع الأطراف بالعمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات.

وبين القدرة ان الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.

وقال القدرة ان الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره.