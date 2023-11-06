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تمديد الموعد النهائي لحصول مزودي خدمات الأصول الافتراضية على ترخيص في دبي

11/6/2023 9:29:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، عن تحقيق إنجاز هام في مساعيها لتعزيز الأمن لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والتركيز على حماية المستهلك في ظل النمو المتسارع لقطاع الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها العالمية، تقدمت أكثر من 1,000 شركة بطلبات للتسجيل بموجب الإطار التنظيمي الخاص بإمارة دبي، مما يؤكد التزام الإمارة بتعزيز شفافية ومرونة قطاع الأصول الافتراضية.

وبعد تأسيس سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بموجب قانون رقم (4) لعام 2022 وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالسلطة في فبراير 2023، أصبح قطاع الأصول الافتراضية في دبي، والذي يشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية المتخصصين والشركات التقليدية المشاركة في أنشطة الأصول الافتراضية، جزءاً من قطاع منظّم يُلزِم كافة مزودي الخدمات القائمين في إمارة دبي بالحصول على تراخيص أو التسجيل لدى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة. وبالإضافة إلى جهود التوعية الكبيرة التي تم بذلها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس المناطق الحرة في دبي خلال العام الجاري، نجح فريق التراخيص في سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في إطلاق برنامج توعية محلي بشكل سريع.

وتعمل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية لتقييم الامتثال للوائح التنظيمية المعتمدة، وفي نفس الوقت التأكيد على إلزامية الترخيص لجميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة. وقد تم تمديد الموعد النهائي للشركات المتأخرة في عمليات التسجيل حتى 17 نوفمبر 2023 قبل أن يتم إنفاذ القوانين بشكل تلقائي. وتدعو السُلطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين لم يتقدموا بطلبات التسجيل حتى الآن، أو لم يتسلّموا الإشعارات من سلطات التراخيص التجارية المعنية، أو قاموا بتقديم طلبات غير مكتملة التواصل معها بشكل استباقي، لتجنّب العواقب التنظيمية غير المعتمدة.

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