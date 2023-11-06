دوري أبطال أوروبا.. سيتي وبرشلونة يتأهبان للتأهل المبكر إلى دور الـ16

يتطلع كل من مانشستر سيتي حامل اللقب وبرشلونة إلى حسم تأهلهما مبكرا للدور الثاني (دور الـ16) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الجولة الرابعة في دور المجموعات للبطولة، والتي تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء بـ8 مباريات مثيرة في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة.

وفي المقابل، تشتعل المنافسة بشكل كبير في المجموعة السادسة "الحديدية"، والتي تبدو فيها كل الخيارات متاحة مع بداية النصف الثاني من فعاليات دور المجموعات.

ويبرز مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ضمن 4 فرق فقط حققت الفوز في جميع المباريات الـ3 التي خاضتها حتى الآن في دور المجموعات، ويستطيع كل منهما حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عبر الجولة الرابعة غدا.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق يانج بويز السويسري على استاد "الاتحاد" بعدما فاز عليه 3-1 في الجولة الماضية، وكانت مباراة الذهاب بينهما شهدت ثنائية للنرويجي إيرلنج هالاند /23 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: "هذا اللاعب (هالاند) سيسجل الأهداف على مدار حياته كلها... يمثل تهديدا كبيرا للمنافسين، ولكننا نفتقد أحيانا للاعبين الذين يمكنهم تمرير الكرة مثل كيفن دي بروين".

وبعد مباراة الذهاب أمام يانج بويز، أحرز هالاند ثنائية أخرى خلال فوز فريقه على مانشستر يونايتد 3-0 بالدوري الإنجليزي، ولكنه لم يسجل أي هدف في المباراة التالية، التي فاز فيها الفريق على بورنموث 6-1 أمس الأول السبت بالدوري المحلي أيضا، والتي شكلت استعدادا قويا للفريق قبل مباراة الغد.

ويعول مانشستر سيتي وجوارديولا كثيرا على أهداف هالاند وباقي لاعبي الفريق لحسم مواجهة الغد والتأهل المبكر إلى الدور الثاني للبطولة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السابعة غدا، يحل لايبزج الألماني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط ضيفا على ريد ستار بلجراد الصربي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط، بفارق الأهداف أمام يانج بويز.

ويستطيع لايبزج أيضا حسم تأهله إلى الدور الثاني من خلال الفوز في مباراة الغد بشرط عدم فوز يانج بويز على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى غدا.

وفي المجموعة الثامنة، يحل برشلونة (9 نقاط) المتصدر ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني (3 نقاط)، ويلتقي بورتو البرتغالي (6 نقاط) مع رويال أنتويرب البلجيكي (بدون رصيد من النقاط).

وكان برشلونة فاز على شاختار 2-1 ذهابا، كما فاز بورتو على منافسه البلجيكي 4-1 في الجولة الثالثة قبل أسبوعين.

وفيما تبدو حسابات التأهل بعيدة أن أي تعقيدات في المجموعتين السابعة والثامنة، تشهد المجموعة السادسة العديد من الخيارات في ظل تقارب أرصدة الفرق الأربعة بهذه المجموعة وصعوبة حسم التأهل من هذه المجموعة إلا في الجولة الأخيرة.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لكل من نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ونقطتين لميلان الإيطالي، ما يجعل الأمل قائما لدى جميع فرق المجموعة للمنافسة على التأهل للدور الثاني.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ميلان غدا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما قبل أسبوعين في باريس بفوز سان جيرمان 3-0، كما يلتقي دورتموند مع نيوكاسل بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز دورتموند 1-0 على نيوكاسل في عقر داره.

وقال وارين زايري إيمري /17 عاما/ لاعب سان جيرمان، والفائز بجائزة رجل المباراة في لقاء الذهاب: "أظهرنا إمكانياتنا الذهنية. نحن فريق جيد وهذا مهم للغاية... سنبذل كل ما بوسعنا للفوز في المباراة الثانية".

ولم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 10 مباريات خاضها أمام الفرق الإيطالية؛ حيث حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في 6 مباريات.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني (5 نقاط) مع سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة)، ويحل فينورد الهولندي (6 نقاط) ضيفا على لاتسيو الإيطالي (4 نقاط) .

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