حقيقة بيان لمجلس الوزراء المصري يطالب بتخزين السلع الغذائية

كشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري حقيقة منشور منسوب إليها يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيراً إلى دخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مطالباً المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه تم نفي تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وشددت على توافر كل السلع الغذائية بجميع أنواعها بصورة طبيعية، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكل محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.

ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، منوهةً بقدرة الدولة المصرية على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.

وناشدت رئاسة مجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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