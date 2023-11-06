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طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

11/6/2023 9:29:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار تكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 19:29، والجزر الأول عند الساعة 13:58 والثاني عند الساعة 03:09، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:27 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 23:40 والثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 75 35
دبي 33 25 70 35
الشارقة 32 24 80 40
عجمان 34 26 85 40
أم القيوين 33 24 80 40
رأس الخيمة 32 26 75 40
الفجيرة 33 25 70 35
العـين 34 24 65 30
ليوا 33 23 85 35
الرويس 34 25 80 40
السلع 34 26 80 35
دلـمـا 32 27 70 40
طنب الكبرى 33 26 80 45
طنب الصغرى 33 26 80 45
أبو موسى 33 26 80 45


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