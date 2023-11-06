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ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 10022

11/6/2023 9:29:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه (حماس)، اليوم الاثنين، إن 10022 فلسطينياً على الأقل قتلوا بينهم 4104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

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