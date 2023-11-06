ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 10022

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 10022
التاريخ
11/6/2023 9:29:33 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه (حماس)، اليوم الاثنين، إن 10022 فلسطينياً على الأقل قتلوا بينهم 4104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.
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