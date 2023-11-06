ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 10022

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه (حماس)، اليوم الاثنين، إن 10022 فلسطينياً على الأقل قتلوا بينهم 4104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.



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