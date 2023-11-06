إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد تصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة بسبب أوشاك إمداداتها على النفاذ.

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت اية محمد: عسى ان تكون بذرة خير للمزيد من الدعم الحقيقي، مش فقط للأقاويل

وقالت هبة: لازم هيك من الأول زي ما اميركا بتدخل مدرعات وأسلحة غصبن عن الكل، لازم حكام العرب يدخلوا بدون ما يستنوا موافقة حدا.

واضاف سمير : لفتة كريمة وموقف شجاع الأردن وفلسطين في خندق واحد ان شاء الله تبقى الأردن قلعة صمود وعون لفلسطين.

وعلقت دانيا العبادي: ‏بالتأكيد استفز إعلان جلالة الملك نجاح عملية الإنزال فوق المستشفى الميداني الأردني في غزة، الجانب الإسرائيلي، لذا سنشاهده يلهث حول التقليل من قيمتها بإنها تمت بالتنسيق معهم، وهذا شيء بديهي لغاية تأمين قواتنا، ولكن التفاصيل هي الأهم أن العملية نفذت بإرادة الأردن.

وقال حازم مشاقبة: ‏بالإنزال الجوي على ⁧‫المستشفى الميداني الاردني‬⁩ قدم ⁧‫سيدي ابو حسين‬⁩ اقوى رسالة عربية ضد ⁧‫صفقة القرن‬⁩ وأول انعكاس عملي لـ ⁧‫ طوفان الأقصى‬⁩ وفي أخطر موقع في غزة في قلب منطقة عمليات المحتل وفي أصعب وقت في ظل اكثر الليالي ضراوة بالقصف حتى الآن ومع أشد نقاط تعنت المحتل في منع دعم شمال غزة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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