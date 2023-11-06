إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد تصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة بسبب أوشاك إمداداتها على النفاذ.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت اية محمد: عسى ان تكون بذرة خير للمزيد من الدعم الحقيقي، مش فقط للأقاويل
وقالت هبة: لازم هيك من الأول زي ما اميركا بتدخل مدرعات وأسلحة غصبن عن الكل، لازم حكام العرب يدخلوا بدون ما يستنوا موافقة حدا.
واضاف سمير : لفتة كريمة وموقف شجاع الأردن وفلسطين في خندق واحد ان شاء الله تبقى الأردن قلعة صمود وعون لفلسطين.
وعلقت دانيا العبادي: بالتأكيد استفز إعلان جلالة الملك نجاح عملية الإنزال فوق المستشفى الميداني الأردني في غزة، الجانب الإسرائيلي، لذا سنشاهده يلهث حول التقليل من قيمتها بإنها تمت بالتنسيق معهم، وهذا شيء بديهي لغاية تأمين قواتنا، ولكن التفاصيل هي الأهم أن العملية نفذت بإرادة الأردن.
وقال حازم مشاقبة: بالإنزال الجوي على المستشفى الميداني الاردني قدم سيدي ابو حسين اقوى رسالة عربية ضد صفقة القرن وأول انعكاس عملي لـ طوفان الأقصى وفي أخطر موقع في غزة في قلب منطقة عمليات المحتل وفي أصعب وقت في ظل اكثر الليالي ضراوة بالقصف حتى الآن ومع أشد نقاط تعنت المحتل في منع دعم شمال غزة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني حديث مواقع التواصل
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