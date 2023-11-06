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وزارة الصحة في غزة: 10022 شهيدا منذ بدء العدوان

11/6/2023 9:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 10022 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.


ونوه أن الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ونتج عنه استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.


وتابع" الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة."


وأكد أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.


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