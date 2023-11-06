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أونروا: قصف 50 مدرسة ومنشأة للوكالة تؤوي 700 ألف نازح

11/6/2023 9:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه جرى قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة في غزة تؤوي 700 ألف نازح.


وأضاف أن عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة "قليل جدا"، وما يصل من الحاجيات أقل مما يجب توفيره.


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