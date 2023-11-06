أونروا: قصف 50 مدرسة ومنشأة للوكالة تؤوي 700 ألف نازح

أونروا: قصف 50 مدرسة ومنشأة للوكالة تؤوي 700 ألف نازح
التاريخ
11/6/2023 9:17:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه جرى قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة في غزة تؤوي 700 ألف نازح.
وأضاف أن عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة "قليل جدا"، وما يصل من الحاجيات أقل مما يجب توفيره.
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