القسام: دمرنا دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة

القسام: دمرنا دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة
التاريخ
11/6/2023 9:17:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة بقذيفة الياسين.
وأضافت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.
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