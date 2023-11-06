وجهاء وممثلو مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين خلال لقاءين منفصلين، وفدا يمثل وجهاء وفعاليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني لمناطق شرق وجنوب عمان برئاسة النائب سليمان أبو يحيى، كما التقى وفدا يمثل ملتقى معان الثقافي ونادي المعلمين بمحافظة معان برئاسة.وثمن الوفدان، خلال اللقاءين الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة لجلالته، على مختلفة الأصعدة الدولية والإقليمية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكدوا وقوف جميع الأردنيين خلف مواقف جلالة الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على غزة، لافتين إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.وأشادوا بخطوة الأردن بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، قامت بها طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، وبتوجيهات ملكية سامية.



وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة ومواقف جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة قضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاءين، تم طرح عدد من المطالب التنموية والاحتياجات، حيث أكد العيسوي أنه سيتم دراسة جميع ما تم طرحه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيصار إلى تنفيذ الممكن منها، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.













