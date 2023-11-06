صباح والصقر يمثلان منتخب البحرين للسنوكر في بطولة العالم بقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يشارك منتخب البحرين للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.
ويمثل المنتخب البحريني الثنائي السوبر حبيب صباح وهشام الصقر اللذان وصلا الدوحة مساء أمس الأحد، وذلك في مسابقات الفرق (6 كرات) و (15 كرة) و(الماسترز).
واستعدادا للبطولة حرص السوبر حبيب صباح على المشاركة في البطولات المفتوحة التي سبقت الوصول إلى الدوحة، فقد أحرز قبل ثلاثة أيام المركز الثاني في بطولة عمان المفتوحة الرابعة للسنوكر التي أقيمت بتنظيم اللجنة العمانية للسنوكر.
وكان حبيب صباح قد استهل مشواره في الدور التمهيدي بنتيجة واحدة (ثلاثة أشواط دون مقابل)، ليتأهل إلى الأدوار النهائية كمصنف أول، وفي الدور ثمن النهائي التقى السوبر بلاعب منتخب عمان هيثم المهري وحقق فوزًا مستحقًا بأربعة أشواط دون مقابل، ليواجه في الدور ربع النهائي لاعب منتخب إيران حميد دارزوست ويحقق العلامة الكاملة بأربعة أشواط دون مقابل.
وفي الدور نصف النهائي تغلب على بطل قارة افريقيا السابق لاعب المنتخب المصري محمد الهامي، قبل ان يخسر أمام الإيراني أمير سرخوش.
في المقابل، خاض الصقر معسكرًا داخليًا في الفترة الأخيرة استعدادًا للمشاركة العالمية عبر تدريبات مكثفة في مقر الاتحاد بشكل يومي.
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