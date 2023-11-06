صباح والصقر يمثلان منتخب البحرين للسنوكر في بطولة العالم بقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يشارك منتخب البحرين للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.







ويمثل المنتخب البحريني الثنائي السوبر حبيب صباح وهشام الصقر اللذان وصلا الدوحة مساء أمس الأحد، وذلك في مسابقات الفرق (6 كرات) و (15 كرة) و(الماسترز).



واستعدادا للبطولة حرص السوبر حبيب صباح على المشاركة في البطولات المفتوحة التي سبقت الوصول إلى الدوحة، فقد أحرز قبل ثلاثة أيام المركز الثاني في بطولة عمان المفتوحة الرابعة للسنوكر التي أقيمت بتنظيم اللجنة العمانية للسنوكر.







وكان حبيب صباح قد استهل مشواره في الدور التمهيدي بنتيجة واحدة (ثلاثة أشواط دون مقابل)، ليتأهل إلى الأدوار النهائية كمصنف أول، وفي الدور ثمن النهائي التقى السوبر بلاعب منتخب عمان هيثم المهري وحقق فوزًا مستحقًا بأربعة أشواط دون مقابل، ليواجه في الدور ربع النهائي لاعب منتخب إيران حميد دارزوست ويحقق العلامة الكاملة بأربعة أشواط دون مقابل.







وفي الدور نصف النهائي تغلب على بطل قارة افريقيا السابق لاعب المنتخب المصري محمد الهامي، قبل ان يخسر أمام الإيراني أمير سرخوش.







في المقابل، خاض الصقر معسكرًا داخليًا في الفترة الأخيرة استعدادًا للمشاركة العالمية عبر تدريبات مكثفة في مقر الاتحاد بشكل يومي.